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Отец Сергий: «Через испытания нас Бог вразумляет»

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Последние новости

Отец Сергий: «Через испытания нас Бог вразумляет»
Отец Сергий: «Через испытания нас Бог вразумляет»

Накануне христианского праздника – Крещения Господня – мы поговорили с настоятелем Храма Богоявления Господня о. Сергием о том, зачем люди приходят в ...

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В Бердске проходит первенство России по фигурному катанию — приходи!
В Бердске проходит первенство России по фигурному катанию — приходи!

В Бердске стартовало первенство России (регион Сибирь, Дальний Восток) и 2 этап Всероссийской спартакиады учащихся по фигурному катанию. ...

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Парковочное место может стать объектом недвижимости
Парковочное место может стать объектом недвижимости

1 января 2017 года вступил в силу закон, согласно которому у автовладельцев появилась возможность оформить в собственность парковочное место. ...

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3000 жителей региона уволят в 2017 году
3000 жителей региона уволят в 2017 году

В 2017 году компании Новосибирской области заявили о готовящемся сокращении. ...

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Гонконгский грипп до Бердска не добрался
Гонконгский грипп до Бердска не добрался

Ни одного подтвержденного случая заболевания этим опасным видом гриппа на территории нашего региона не было зарегистрировано. ...

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Бердчане мечтают подписаться на «БН»
Бердчане мечтают подписаться на «БН»

Бердским ветеранам нужна подписка на газету «Бердские новости». Требуется помощь благотворителей. ...

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В Бердске состоятся спортивные мероприятия для детей и взрослых
В Бердске состоятся спортивные мероприятия для детей и взрослых

В их списке самые разные виды спорта - хоккей, теннис, коньки и многое другое (АФИША). ...

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Новосибирские пенсионеры начали получать единовременную выплату
Новосибирские пенсионеры начали получать единовременную выплату

5 тысяч на счёт. В нашем регионе 820 тысяч человек могут рассчитывать на эти деньги. ...

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О неубранных от снега дворах и крышах сообщайте на электронную почту
О неубранных от снега дворах и крышах сообщайте на электронную почту

С такой просьбой обратилась администрация Бердска к жителям. ...

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Пальчики оближешь: готовят бердские журналисты
Пальчики оближешь: готовят бердские журналисты

Проект «Кулинарная книга «БН» нравится всем хозяйкам, которые любят принимать гостей. ...

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Нельзя вылечить, но можно помочь
Нельзя вылечить, но можно помочь

Тяжелобольной человек в семье – это всегда стресс для его родных. Даже если вы – хорошие дети и достойно выполняете свой долг по отношению к своим род...

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Какие бердчан ждут перемены в 2017 году?
Какие бердчан ждут перемены в 2017 году?

С наступлением 2017-го в жизни россиян многое изменится – в силу вступят некоторые законы и нововведения. ...

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В 2017 году пенсии жителей региона вырастут на 742 рубля
В 2017 году пенсии жителей региона вырастут на 742 рубля

В 2017 году страховые пенсии в Новосибирской области вырастут на 5,8 %. ...

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За транспортом в Бердске будут… следить
За транспортом в Бердске будут… следить

Бердчане в режиме реального времени могут отследить движение муниципальных автобусов. ...

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Жаркий Новый год в ЛДС «Бердск»
Жаркий Новый год в ЛДС «Бердск»

Бердские фигуристки вернули Деда Мороза в Россию и получили новогодние подарки. ...

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Последние новости