ООО «Здравмедтех-Н», где производят одноразовую одежду и белье для врачей и пациентов, входит в число предприятий, оказывающих существенное влияние на...Подробнее
2 февраля в правительстве Новосибирской области состоялось заседание совета по патриотическому и духовно нравственному воспитанию. ...Подробнее
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня — Новосибирск ждет похолодание и возобновление снегопадов. ...Подробнее
Жители Бердска жалуются на остывшие батареи. В некоторых квартирах без шерстяных носков и двойных одеял уже не обойтись. В чем причина прохладного отн...Подробнее
Произошло это в 18.25 вблизи дома № 22а по ул. Карла Маркса. ...Подробнее
Заявления на летний отдых детей принимаются с 1 февраля 2017 г., строго в приемные дни. ...Подробнее
Родители в Новосибирске начали получать сообщения о новом опасном детском увлечении — игре «Беги или умри». ...Подробнее
Школе № 4 исполняется… 100 лет! О том, откуда взялась эта цифра и почему школу № 4 можно считать уникальной, корреспонденту «БН» рассказала дирек...Подробнее
Молодёжный парламент является коллегиальным, совещательным и консультативным органом при Законодательном собрании Новосибирской области. Он создан для...Подробнее
Редакция газеты выражает соболезнования родным и близким усопших. ...Подробнее
Первый в регионе заповедник будет располагаться на территории Северного и Убинского районов и частично на территории Томской области. Цель создания Ва...Подробнее
Как привить ребенку любовь к чтению? Как отвлечь его от компьютера и любимых гаджетов? На эти и другие вопросы, беспокоящие современных родителей, отв...Подробнее
Для финалистов Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», педагогов школы № 3 «Пеликан» Елены Агишовой и Марины Нелюбиной, поездк...Подробнее
В Бердске начали массово отказываться от вакцинирования детей. Здесь считают, что прививки принесут чадам больше вреда, чем пользы. Малышей...Подробнее
Полицейских наградили за то, что в 2016 году на дорогах города не произошло ни одного смертельного ДТП. ...Подробнее
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