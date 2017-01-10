Плавание как спасение. В таком ракурсе сегодня рассматривает Бердск этот вид спорта, потому что впечатлен результатом. ...Подробнее
Бердчане воспитывают пятерых детей: двух сыновей и трех дочерей. ...Подробнее
Соня Осадчая и другие ребята с тотальным поражением зрения, обучающиеся в Новосибирской коррекционной школе-интернате № 39, на вопрос «Как это – ничег...Подробнее
Выставка сосулек – используя именно эти слова, охарактеризовал Глава Бердска Евгений Шестернин состояние дома № 56 на Ленина. ...Подробнее
Надежда Илюшечкина не первый раз приносит свои стихи в редакцию "БН". На этот раз она поздравила в стиховторной форме всех бердчан с Новым годом (СТИХ...Подробнее
Судьбе бердского подростка Андрея Ковалева – яркий пример того, что все мечты, в том числе и новогодние желания, обязательно исполняются, главное пове...Подробнее
Редакция газеты "Бердские новости" выражает соболезнования родным и близким усопших (СПИСОК). ...Подробнее
Наступление Нового года всегда связано с волшебством. Поэтому в преддверии праздника эксклюзивное интервью журналисту «БН» дала… самая настоящая Снегу...Подробнее
Подводя итоги законотворческой деятельности, председатель Законодательного Собрания НСО Андрей Шимкив и руководители фракций рассказали о самых важных...Подробнее
Бердские депутаты на предновогодней сессии отклонили принятие одного вопроса из 13 рассмотренных. Он касался зонирования территории. В итоге собственн...Подробнее
На юбилее ДК «Родина» происходили настоящие чудеса: музы искусства оживали, на сцене распускались цветы, рыбы… летали, в зале прошел золотой дождь. ...Подробнее
В дни новогодних каникул муниципальный транспорт будет работать по графику выходного дня. ...Подробнее
На увеличение числа бродячих собак пожаловались жители Нового поселка. ...Подробнее
Дошкольное образование в Бердске назвали лучшим в Новосибирской области. ...Подробнее
Превышение порога заболеваемости простудными заболеваниями в Бердске не зафиксировано. ...Подробнее
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