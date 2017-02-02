Школе № 4 исполняется… 100 лет! О том, откуда взялась эта цифра и почему школу № 4 можно считать уникальной, корреспонденту «БН» рассказала дирек...Подробнее
Молодёжный парламент является коллегиальным, совещательным и консультативным органом при Законодательном собрании Новосибирской области. Он создан для...Подробнее
Редакция газеты выражает соболезнования родным и близким усопших. ...Подробнее
Первый в регионе заповедник будет располагаться на территории Северного и Убинского районов и частично на территории Томской области. Цель создания Ва...Подробнее
Как привить ребенку любовь к чтению? Как отвлечь его от компьютера и любимых гаджетов? На эти и другие вопросы, беспокоящие современных родителей, отв...Подробнее
Для финалистов Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», педагогов школы № 3 «Пеликан» Елены Агишовой и Марины Нелюбиной, поездк...Подробнее
В Бердске начали массово отказываться от вакцинирования детей. Здесь считают, что прививки принесут чадам больше вреда, чем пользы. Малышей...Подробнее
Полицейских наградили за то, что в 2016 году на дорогах города не произошло ни одного смертельного ДТП. ...Подробнее
Попросил предпринимателей принять участие в вывозе снега из города первый заместитель Главы Бердска Александр Тужик. ...Подробнее
Жители Бердска Новосибирской области выступили против передачи популярного городского пляжа «Старый Бердск» частным инвестора. Горожане опасаются, что...Подробнее
45 бердчан в этом году пытались уклониться от службы в армии во время осеннего призыва. ...Подробнее
Одна из них была полностью уничтожена огнем из-за загоревшегося телевизора. ...Подробнее
С 3 по 7 января пятерка эрудитов Бердска гостила в Питере и Москве. ...Подробнее
На несколько часов отключат воду в жилых домах Бердска. ...Подробнее
В Кремле президент РФ вручил государственные награды более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственн...Подробнее
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