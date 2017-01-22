Крещенских морозов в этом году не было. Ожидать ли от погоды и дальше каких-то сюрпризов? ...Подробнее
Ситуация находится на личном контроле главы города Бердска. ...Подробнее
Последствия трагедии полностью ликвидированы — спасатели расчистили завалы. ...Подробнее
Частичное обрушение конного клуба «Аллюр» произошло в городе Бердске Новосибирской области. Спасатели освободили из-под завалов трех человек – двух де...Подробнее
В связи с плановой очисткой водонагревателей больше чем на сутки отключат горячую воду в Бердске в шести многоквартирных домах, двух детских садах и л...Подробнее
17 января волонтеры Молодежного центра «100 друзей» и социальная служба Сретенского прихода «Шаг Навстречу» посетили паллиативное отделение Барышевско...Подробнее
«Граждане, дерево треснуло и падает, будьте бдительны!» - такая надпись украшает клен между домами 14 и 17 в микрорайоне. ...Подробнее
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и бытового обслуживания населения города Бердска. ...Подробнее
Суд вынес приговор 54-летней гендиректору риэлтерской компании «Сибирский город» — она присвоила себе 3,5 млн руб., переданных ей двумя клиентками. ...Подробнее
Бердские музееведы обнаружили один из первых номеров газеты «За социализм», прародительницы «Бердских новостей» - это декабрьский выпуск 1931 года. Эт...Подробнее
20 бердских школьников, одаренных талантами в области искусств, получат 20 января 2017 года свидетельства о назначении им стипендии Главы города Бердс...Подробнее
В случае если очистка балкона не выполняется, собственник может быть оштрафован инспекторами АТИ на сумму от 1000 до 4000 рублей. ...Подробнее
В прошлом году в Новосибирской области в армию призвали свыше 2,5 тыс. человек. Из них 40 человек – женщины. У 85 призывников есть высшее образование,...Подробнее
Около 19 тыс. жителей НСО обратились в больницы и поликлиники с ОРВИ и гриппом — из-за всплеска заболеваемости пришлось закрыть детский сад. ...Подробнее
Редакция газеты "Бердские новости" выражает соболезнования родным и близким усопших (СПИСОК). ...Подробнее
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