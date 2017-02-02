 

Жители Бердска выступили против застройки городского пляжа санаториями

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Отпразднует вековой юбилей бердская школа

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Как научить ребенка ПРАВИЛЬНО читать?

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Отпразднует вековой юбилей бердская школа
Отпразднует вековой юбилей бердская школа

Школе № 4 исполняется… 100 лет! О том, откуда взялась эта цифра и почему школу № 4 можно считать уникальной, корреспонденту «БН» рассказала дирек...

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13 февраля в Новосибирской области пройдут выборы в Молодежный парламент
13 февраля в Новосибирской области пройдут выборы в Молодежный парламент

Молодёжный парламент является коллегиальным, совещательным и консультативным органом при Законодательном собрании Новосибирской области. Он создан для...

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С 23 бердчанами простился город на прошлой неделе
С 23 бердчанами простился город на прошлой неделе

Редакция газеты выражает соболезнования родным и близким усопших. ...

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Первый биосферный заповедник появится в Новосибирской области
Первый биосферный заповедник появится в Новосибирской области

Первый в регионе заповедник будет располагаться на территории Северного и Убинского районов и частично на территории Томской области. Цель создания Ва...

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Как научить ребенка ПРАВИЛЬНО читать?
Как научить ребенка ПРАВИЛЬНО читать?

Как привить ребенку любовь к чтению? Как отвлечь его от компьютера и любимых гаджетов? На эти и другие вопросы, беспокоящие современных родителей, отв...

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В Москве наградили бердчан за верность православию
В Москве наградили бердчан за верность православию

Для  финалистов Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», педагогов школы № 3 «Пеликан» Елены Агишовой и Марины Нелюбиной, поездк...

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Бердчане массово отказываются от прививок детям
Бердчане массово отказываются от прививок детям

В Бердске начали массово отказываться от вакцинирования  детей. Здесь считают, что прививки принесут чадам больше вреда, чем пользы. Малышей...

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Бердское отделение ГИБДД: спасибо за жизнь
Бердское отделение ГИБДД: спасибо за жизнь

Полицейских наградили за то, что в 2016 году на дорогах города не произошло ни одного смертельного ДТП. ...

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Снежная зима в Бердске: город не справляется?
Снежная зима в Бердске: город не справляется?

Попросил предпринимателей принять участие в вывозе снега из города первый заместитель Главы Бердска Александр Тужик. ...

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Жители Бердска выступили против застройки городского пляжа санаториями
Жители Бердска выступили против застройки городского пляжа санаториями

Жители Бердска Новосибирской области выступили против передачи популярного городского пляжа «Старый Бердск» частным инвестора. Горожане опасаются, что...

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Бердским призывникам грозит срок за уклонение от службы в армии
Бердским призывникам грозит срок за уклонение от службы в армии

45 бердчан в этом году пытались уклониться от службы в армии во время осеннего призыва. ...

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В Бердске горели две бани
В Бердске горели две бани

Одна из них была полностью уничтожена огнем из-за загоревшегося телевизора. ...

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Интеллектуалы Бердска посетили две столицы
Интеллектуалы Бердска посетили две столицы

С 3 по 7 января пятерка эрудитов Бердска гостила в Питере и Москве. ...

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Горячую воду отключат в Бердске
Горячую воду отключат в Бердске

На несколько часов отключат воду в жилых домах Бердска. ...

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Путин лично наградил дояра и летчика из Новосибирской области
Путин лично наградил дояра и летчика из Новосибирской области

В Кремле президент РФ вручил государственные награды более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственн...

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