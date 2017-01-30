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С 21 бердчанином простился Бердск на прошлой неделе

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Путин лично наградил дояра и летчика из Новосибирской области

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Последние новости

Интеллектуалы Бердска посетили две столицы
Интеллектуалы Бердска посетили две столицы

С 3 по 7 января пятерка эрудитов Бердска гостила в Питере и Москве. ...

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Горячую воду отключат в Бердске
Горячую воду отключат в Бердске

На несколько часов отключат воду в жилых домах Бердска. ...

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Путин лично наградил дояра и летчика из Новосибирской области
Путин лично наградил дояра и летчика из Новосибирской области

В Кремле президент РФ вручил государственные награды более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственн...

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В премьер-лигу КВН прошли бердчанки из женской сборной НГУ «Я обиделась»
В премьер-лигу КВН прошли бердчанки из женской сборной НГУ «Я обиделась»

Студентки выступали на XXVIII Международном зимнем фестиваля «КиВиН-2017» в Сочи. ...

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Стало известно, когда 30-градусные морозы пойдут на спад
Стало известно, когда 30-градусные морозы пойдут на спад

Синоптики рассказали о погоде на выходные — в Новосибирске и окрестностях прекратятся снегопады и немного потеплеет. ...

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Оценив прошлое, будем писать новую историю
Оценив прошлое, будем писать новую историю

Церковь и государство должны сотрудничать во благо народа и  страны, отметил Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон на парламентских чтениях, ...

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Первый в мире виртуальный планетарий откроют в Новосибирске
Первый в мире виртуальный планетарий откроют в Новосибирске

Первый в мире виртуальный планетарий создали в новосибирском Академпарке. Специальное приложение позволяет владельцам VR-очков погрузиться в атмосферу...

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В регионе стартовала избирательная кампания по выборам в Молодежный парламент
В регионе стартовала избирательная кампания по выборам в Молодежный парламент

Жителей Новосибирской области приглашают принять участие в выборах в Молодежный парламент Новосибирской области II созыва – они пройдут в регионе 13...

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Вокально-инструментальный ансамбль "Белые росы" выступит в Бердске
Вокально-инструментальный ансамбль "Белые росы" выступит в Бердске

Мероприятие состоится 17 февраля в ДК "Родина", начало - в 18.00.  ...

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Бердчанам предлагают сделать умную гимнастику
Бердчанам предлагают сделать умную гимнастику

28 января в 11:00 в спортивном зале дома спорта «Авангард» пройдет открытое занятие по оздоровительной физкультуре. Вход свободный....

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Жители региона проели за год больше 200 миллиардов рублей
Жители региона проели за год больше 200 миллиардов рублей

Новосибирскстат опубликовал данные по обороту в розничной торговле, общепите и сфере услуг за весь 2016 год.  ...

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Управляющие компании Бердска составят график очистки кровель многоквартирных домов
Управляющие компании Бердска составят график очистки кровель многоквартирных домов

Сегодня, 25 января, в администрации Бердска состоялось заседание штаба по прохождению отопительного сезона. Руководители управляющих компаний рассказа...

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Жителей Академгородка отучит ругаться кодекс поведения
Жителей Академгородка отучит ругаться кодекс поведения

В советское время из Академгородка могли выселить за жестокое обращение с белками. ...

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В НГУЭУ пройдет юбилейный Х Сибирский коммуникационный форум NovoPRsk -2017
В НГУЭУ пройдет юбилейный Х Сибирский коммуникационный форум NovoPRsk -2017

16-17 февраля состоится уникальный Х Сибирский коммуникационный форум NovoPRsk -2017 – площадка для общения студентов, школьников, преподавателей и ус...

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Мягкий подарок от бердчанина
Мягкий подарок от бердчанина

Наш читатель Александр Чернов, увлеченный сбором информации по истории родного «Бердского хлебокомбината», принес в нашу редакцию большую мягкую игруш...

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