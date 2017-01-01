 

Школьников Бердска в каникулы будут возить бесплатно

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Найти работу в Бердске поможет GorodRabot.ru

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Легендарный ансамбль «Белорусские Песняры» выступит в Бердске

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Последние новости

Бердчанка написала стихи про Новый год
Бердчанка написала стихи про Новый год

Надежда Илюшечкина не первый раз приносит свои стихи в редакцию "БН". На этот раз она поздравила в стиховторной форме всех бердчан с Новым годом (СТИХ...

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Бердчанин Андрей Ковалев: «Невозможное возможно!»
Бердчанин Андрей Ковалев: «Невозможное возможно!»

Судьбе бердского подростка Андрея Ковалева – яркий пример того, что все мечты, в том числе и новогодние желания, обязательно исполняются, главное пове...

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С 18 бердчанами простился город на прошлой неделе
С 18 бердчанами простился город на прошлой неделе

Редакция газеты "Бердские новости" выражает соболезнования родным и близким усопших (СПИСОК). ...

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Бердская Снегурочка: «В новый год – только с чистым сердцем!»
Бердская Снегурочка: «В новый год – только с чистым сердцем!»

Наступление Нового года всегда связано с волшебством. Поэтому в преддверии праздника эксклюзивное интервью журналисту «БН» дала… самая настоящая Снегу...

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Тенденция 2016 года – консолидация областного парламента
Тенденция 2016 года – консолидация областного парламента

Подводя итоги законотворческой деятельности, председатель Законодательного Собрания НСО Андрей Шимкив и руководители фракций рассказали о самых важных...

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Бердск: будет город или… сад?
Бердск: будет город или… сад?

Бердские депутаты на предновогодней сессии отклонили принятие одного вопроса из 13 рассмотренных. Он касался зонирования территории. В итоге собственн...

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«Родину» назвали камертоном культуры Бердска
«Родину» назвали камертоном культуры Бердска

На юбилее ДК «Родина» происходили настоящие чудеса: музы искусства оживали, на сцене распускались цветы, рыбы… летали, в зале прошел золотой дождь. ...

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Школьников Бердска в каникулы будут возить бесплатно
Школьников Бердска в каникулы будут возить бесплатно

В дни новогодних каникул муниципальный транспорт будет работать по графику выходного дня. ...

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Бродячие собаки – в детском лагере Бердска?
Бродячие собаки – в детском лагере Бердска?

На увеличение числа бродячих собак пожаловались жители Нового поселка. ...

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Детсады Бердска – лучшие!
Детсады Бердска – лучшие!

Дошкольное образование в Бердске назвали лучшим в Новосибирской области. ...

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Травм и отравлений в Бердске не будет?
Травм и отравлений в Бердске не будет?

Превышение порога заболеваемости простудными заболеваниями в Бердске не зафиксировано. ...

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11 призывников из Бердска попали в Нацгвардию
11 призывников из Бердска попали в Нацгвардию

109 жителей нашего города в этом году отправились на службу в Вооружённые силы РФ в рамках осеннего призыва. ...

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Алкоужас: смерть от суррогата
Алкоужас: смерть от суррогата

Массовое отравление метанолом уносит жизни россиян.   ...

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Пара теннисистов из Бердска стала лучшей на Чемпионате НСО
Пара теннисистов из Бердска стала лучшей на Чемпионате НСО

По итогам чемпионата Новосибирской области по настольному теннису среди взрослых, завершившегося в столице Сибири 11 декабря, в парной категории бердч...

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В декабре в музее стартует Новогодний музейный арт-проект «МузеЁлка»
В декабре в музее стартует Новогодний музейный арт-проект «МузеЁлка»

С 19 декабря в арт-зале музея (ул.Спортивная, 11)  можно познакомиться с  художественной выставкой «Зимний пейзаж», на которой будет предста...

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