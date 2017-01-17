Накануне христианского праздника – Крещения Господня – мы поговорили с настоятелем Храма Богоявления Господня о. Сергием о том, зачем люди приходят в ...Подробнее
В Бердске стартовало первенство России (регион Сибирь, Дальний Восток) и 2 этап Всероссийской спартакиады учащихся по фигурному катанию. ...Подробнее
1 января 2017 года вступил в силу закон, согласно которому у автовладельцев появилась возможность оформить в собственность парковочное место. ...Подробнее
В 2017 году компании Новосибирской области заявили о готовящемся сокращении. ...Подробнее
Ни одного подтвержденного случая заболевания этим опасным видом гриппа на территории нашего региона не было зарегистрировано. ...Подробнее
Бердским ветеранам нужна подписка на газету «Бердские новости». Требуется помощь благотворителей. ...Подробнее
В их списке самые разные виды спорта - хоккей, теннис, коньки и многое другое (АФИША). ...Подробнее
5 тысяч на счёт. В нашем регионе 820 тысяч человек могут рассчитывать на эти деньги. ...Подробнее
С такой просьбой обратилась администрация Бердска к жителям. ...Подробнее
Проект «Кулинарная книга «БН» нравится всем хозяйкам, которые любят принимать гостей. ...Подробнее
Тяжелобольной человек в семье – это всегда стресс для его родных. Даже если вы – хорошие дети и достойно выполняете свой долг по отношению к своим род...Подробнее
С наступлением 2017-го в жизни россиян многое изменится – в силу вступят некоторые законы и нововведения. ...Подробнее
В 2017 году страховые пенсии в Новосибирской области вырастут на 5,8 %. ...Подробнее
Бердчане в режиме реального времени могут отследить движение муниципальных автобусов. ...Подробнее
Бердские фигуристки вернули Деда Мороза в Россию и получили новогодние подарки. ...Подробнее
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