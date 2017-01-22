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За снег на балконе будут штрафовать бердчан

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Последние новости

Бердск и НСО: нетипичная зима
Бердск и НСО: нетипичная зима

Крещенских морозов в этом году не было. Ожидать ли от погоды и дальше каких-то сюрпризов? ...

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Помогут пострадавшим при обрушении крыши конного клуба «Аллюр»
Помогут пострадавшим при обрушении крыши конного клуба «Аллюр»

Ситуация находится на личном контроле главы города Бердска. ...

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Конь Кортик принял удар и спас школьницу: обрушение клуба «Аллюр» в Бердске
Конь Кортик принял удар и спас школьницу: обрушение клуба «Аллюр» в Бердске

Последствия трагедии полностью ликвидированы — спасатели расчистили завалы. ...

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Ребенок и взрослый погибли под завалами конного клуба в Бердске
Ребенок и взрослый погибли под завалами конного клуба в Бердске

Частичное обрушение конного клуба «Аллюр» произошло в городе Бердске Новосибирской области. Спасатели освободили из-под завалов трех человек – двух де...

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На пять суток отключат горячую воду в Бердске 23 января
На пять суток отключат горячую воду в Бердске 23 января

В связи с плановой очисткой водонагревателей больше чем на сутки отключат горячую воду в Бердске в шести многоквартирных домах, двух детских садах и л...

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Бердчане посетили паллиативное отделение Барышевской больницы
Бердчане посетили паллиативное отделение Барышевской больницы

17 января волонтеры Молодежного центра «100 друзей» и социальная служба Сретенского прихода «Шаг Навстречу» посетили паллиативное отделение Барышевско...

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Жители Бердска пожаловались на треснувшее пополам дерево
Жители Бердска пожаловались на треснувшее пополам дерево

«Граждане, дерево треснуло и падает, будьте бдительны!» - такая надпись украшает клен между домами  14 и 17 в микрорайоне. ...

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Назвали руководителей самых нарядных предприятий и учреждений Бердска
Назвали руководителей самых нарядных предприятий и учреждений Бердска

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и бытового обслуживания населения города Бердска. ...

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Риэлтор присвоила 3,5 миллиона из денег клиентов
Риэлтор присвоила 3,5 миллиона из денег клиентов

Суд вынес приговор 54-летней гендиректору риэлтерской компании «Сибирский город» — она присвоила себе 3,5 млн руб., переданных ей двумя клиентками. ...

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«Бердские новости» - газета поколений
«Бердские новости» - газета поколений

Бердские музееведы обнаружили один из первых номеров газеты «За социализм», прародительницы «Бердских новостей» - это декабрьский выпуск 1931 года. Эт...

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Бердск чествует таланты
Бердск чествует таланты

20 бердских школьников, одаренных талантами в области искусств, получат 20 января 2017 года свидетельства о назначении им стипендии Главы города Бердс...

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За снег на балконе будут штрафовать бердчан
За снег на балконе будут штрафовать бердчан

В случае если очистка балкона не выполняется, собственник может быть оштрафован инспекторами АТИ на сумму от 1000 до 4000 рублей.  ...

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40 женщин пошли в армию в Новосибирской области в 2016 году
40 женщин пошли в армию в Новосибирской области в 2016 году

В прошлом году в Новосибирской области в армию призвали свыше 2,5 тыс. человек. Из них 40 человек – женщины. У 85 призывников есть высшее образование,...

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Число заболевших простудой и гриппом выросло вдвое всего за неделю
Число заболевших простудой и гриппом выросло вдвое всего за неделю

Около 19 тыс. жителей НСО обратились в больницы и поликлиники с ОРВИ и гриппом — из-за всплеска заболеваемости пришлось закрыть детский сад. ...

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С 28 бердчанами простился город на прошлой неделе
С 28 бердчанами простился город на прошлой неделе

Редакция газеты "Бердские новости" выражает соболезнования родным и близким усопших (СПИСОК). ...

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