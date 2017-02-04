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1 февраля несовершеннолетнего бердчанина сбила машина

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Как научить ребенка ПРАВИЛЬНО читать?

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Последние новости

«Здравмедтех-Н»: на верном пути
«Здравмедтех-Н»: на верном пути

ООО «Здравмедтех-Н», где производят одноразовую одежду и белье для врачей и пациентов, входит в число предприятий, оказывающих существенное влияние на...

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Бердск занял первое место в рейтинге работы по патриотическому воспитанию среди городов НСО
Бердск занял первое место в рейтинге работы по патриотическому воспитанию среди городов НСО

2 февраля в правительстве Новосибирской области состоялось заседание совета по патриотическому и духовно нравственному воспитанию.  ...

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На выходных в Бердске и регионе резко испортится погода
На выходных в Бердске и регионе резко испортится погода

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня — Новосибирск ждет похолодание и возобновление снегопадов. ...

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Жители Бердска жалуются на плохое отопление в домах
Жители Бердска жалуются на плохое отопление в домах

Жители Бердска жалуются на остывшие батареи. В некоторых квартирах без шерстяных носков и двойных одеял уже не обойтись. В чем причина прохладного отн...

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1 февраля несовершеннолетнего бердчанина сбила машина
1 февраля несовершеннолетнего бердчанина сбила машина

Произошло это в 18.25 вблизи дома № 22а по ул. Карла Маркса. ...

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Начат прием заявлений на летний отдых детей в загородных оздоровительных лагерях
Начат прием заявлений на летний отдых детей в загородных оздоровительных лагерях

Заявления на летний отдых детей принимаются с 1 февраля 2017 г., строго в приемные дни. ...

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До Новосибирска дошла массовая рассылка о смертельно опасной детской игре
До Новосибирска дошла массовая рассылка о смертельно опасной детской игре

Родители в Новосибирске начали получать сообщения о новом опасном детском увлечении — игре «Беги или умри». ...

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Отпразднует вековой юбилей бердская школа
Отпразднует вековой юбилей бердская школа

Школе № 4 исполняется… 100 лет! О том, откуда взялась эта цифра и почему школу № 4 можно считать уникальной, корреспонденту «БН» рассказала дирек...

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13 февраля в Новосибирской области пройдут выборы в Молодежный парламент
13 февраля в Новосибирской области пройдут выборы в Молодежный парламент

Молодёжный парламент является коллегиальным, совещательным и консультативным органом при Законодательном собрании Новосибирской области. Он создан для...

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С 23 бердчанами простился город на прошлой неделе
С 23 бердчанами простился город на прошлой неделе

Редакция газеты выражает соболезнования родным и близким усопших. ...

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Первый биосферный заповедник появится в Новосибирской области
Первый биосферный заповедник появится в Новосибирской области

Первый в регионе заповедник будет располагаться на территории Северного и Убинского районов и частично на территории Томской области. Цель создания Ва...

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Как научить ребенка ПРАВИЛЬНО читать?
Как научить ребенка ПРАВИЛЬНО читать?

Как привить ребенку любовь к чтению? Как отвлечь его от компьютера и любимых гаджетов? На эти и другие вопросы, беспокоящие современных родителей, отв...

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В Москве наградили бердчан за верность православию
В Москве наградили бердчан за верность православию

Для  финалистов Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», педагогов школы № 3 «Пеликан» Елены Агишовой и Марины Нелюбиной, поездк...

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Бердчане массово отказываются от прививок детям
Бердчане массово отказываются от прививок детям

В Бердске начали массово отказываться от вакцинирования  детей. Здесь считают, что прививки принесут чадам больше вреда, чем пользы. Малышей...

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Бердское отделение ГИБДД: спасибо за жизнь
Бердское отделение ГИБДД: спасибо за жизнь

Полицейских наградили за то, что в 2016 году на дорогах города не произошло ни одного смертельного ДТП. ...

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