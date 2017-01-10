 

Бердск «зарос» сосульками

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Бердчанка Соня Осадчая: жизнь на ощупь, но в окружении добра

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Последние новости

Бердский пловец с ограниченными возможностями стал лучшим
Бердский пловец с ограниченными возможностями стал лучшим

Плавание как спасение. В таком ракурсе сегодня рассматривает Бердск этот вид спорта, потому что впечатлен результатом. ...

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Многодетной семье из Бердска вручили ключи от шестикомнатной квартиры
Многодетной семье из Бердска вручили ключи от шестикомнатной квартиры

Бердчане воспитывают пятерых детей: двух сыновей и трех дочерей. ...

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Бердчанка Соня Осадчая: жизнь на ощупь, но в окружении добра
Бердчанка Соня Осадчая: жизнь на ощупь, но в окружении добра

Соня Осадчая и другие ребята с тотальным поражением зрения, обучающиеся в Новосибирской коррекционной школе-интернате № 39, на вопрос «Как это – ничег...

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Бердск «зарос» сосульками
Бердск «зарос» сосульками

Выставка сосулек – используя именно эти слова, охарактеризовал Глава Бердска Евгений Шестернин состояние дома № 56 на Ленина. ...

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Бердчанка написала стихи про Новый год
Бердчанка написала стихи про Новый год

Надежда Илюшечкина не первый раз приносит свои стихи в редакцию "БН". На этот раз она поздравила в стиховторной форме всех бердчан с Новым годом (СТИХ...

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Бердчанин Андрей Ковалев: «Невозможное возможно!»
Бердчанин Андрей Ковалев: «Невозможное возможно!»

Судьбе бердского подростка Андрея Ковалева – яркий пример того, что все мечты, в том числе и новогодние желания, обязательно исполняются, главное пове...

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С 18 бердчанами простился город на прошлой неделе
С 18 бердчанами простился город на прошлой неделе

Редакция газеты "Бердские новости" выражает соболезнования родным и близким усопших (СПИСОК). ...

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Бердская Снегурочка: «В новый год – только с чистым сердцем!»
Бердская Снегурочка: «В новый год – только с чистым сердцем!»

Наступление Нового года всегда связано с волшебством. Поэтому в преддверии праздника эксклюзивное интервью журналисту «БН» дала… самая настоящая Снегу...

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Тенденция 2016 года – консолидация областного парламента
Тенденция 2016 года – консолидация областного парламента

Подводя итоги законотворческой деятельности, председатель Законодательного Собрания НСО Андрей Шимкив и руководители фракций рассказали о самых важных...

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Бердск: будет город или… сад?
Бердск: будет город или… сад?

Бердские депутаты на предновогодней сессии отклонили принятие одного вопроса из 13 рассмотренных. Он касался зонирования территории. В итоге собственн...

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«Родину» назвали камертоном культуры Бердска
«Родину» назвали камертоном культуры Бердска

На юбилее ДК «Родина» происходили настоящие чудеса: музы искусства оживали, на сцене распускались цветы, рыбы… летали, в зале прошел золотой дождь. ...

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Школьников Бердска в каникулы будут возить бесплатно
Школьников Бердска в каникулы будут возить бесплатно

В дни новогодних каникул муниципальный транспорт будет работать по графику выходного дня. ...

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Бродячие собаки – в детском лагере Бердска?
Бродячие собаки – в детском лагере Бердска?

На увеличение числа бродячих собак пожаловались жители Нового поселка. ...

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Детсады Бердска – лучшие!
Детсады Бердска – лучшие!

Дошкольное образование в Бердске назвали лучшим в Новосибирской области. ...

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Травм и отравлений в Бердске не будет?
Травм и отравлений в Бердске не будет?

Превышение порога заболеваемости простудными заболеваниями в Бердске не зафиксировано. ...

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