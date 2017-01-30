С 3 по 7 января пятерка эрудитов Бердска гостила в Питере и Москве. ...Подробнее
На несколько часов отключат воду в жилых домах Бердска. ...Подробнее
В Кремле президент РФ вручил государственные награды более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственн...Подробнее
Студентки выступали на XXVIII Международном зимнем фестиваля «КиВиН-2017» в Сочи. ...Подробнее
Синоптики рассказали о погоде на выходные — в Новосибирске и окрестностях прекратятся снегопады и немного потеплеет. ...Подробнее
Церковь и государство должны сотрудничать во благо народа и страны, отметил Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон на парламентских чтениях, ...Подробнее
Первый в мире виртуальный планетарий создали в новосибирском Академпарке. Специальное приложение позволяет владельцам VR-очков погрузиться в атмосферу...Подробнее
Жителей Новосибирской области приглашают принять участие в выборах в Молодежный парламент Новосибирской области II созыва – они пройдут в регионе 13...Подробнее
Мероприятие состоится 17 февраля в ДК "Родина", начало - в 18.00. ...Подробнее
28 января в 11:00 в спортивном зале дома спорта «Авангард» пройдет открытое занятие по оздоровительной физкультуре. Вход свободный....Подробнее
Новосибирскстат опубликовал данные по обороту в розничной торговле, общепите и сфере услуг за весь 2016 год. ...Подробнее
Сегодня, 25 января, в администрации Бердска состоялось заседание штаба по прохождению отопительного сезона. Руководители управляющих компаний рассказа...Подробнее
В советское время из Академгородка могли выселить за жестокое обращение с белками. ...Подробнее
16-17 февраля состоится уникальный Х Сибирский коммуникационный форум NovoPRsk -2017 – площадка для общения студентов, школьников, преподавателей и ус...Подробнее
Наш читатель Александр Чернов, увлеченный сбором информации по истории родного «Бердского хлебокомбината», принес в нашу редакцию большую мягкую игруш...Подробнее
633010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 40.
Электронная почта: b-new@ngs.ru
Телефоны: 2-03-90, 2-65-20, 2-65-19, 2-31-47.